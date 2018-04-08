Dominant Teyze 'Zeyno Günenç' kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
08.04.2018 - 15:45, Son Güncelleme:

Dominant Teyze 'Zeyno Günenç' kimdir?

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Dominant Teyze 'Zeyno Günenç' kimdir?

Dominant Teyze karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyuran Zeyno Günenç'in özel hayatı merak konusu oldu. Kısa bir süre önce İsviçreli eski balet Gilles Kanert ile hayatını birleştiren Zeyno Günenç'in yaşı, eğitimi ve projeleri sorgulanıyor. Peki Çocuk Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Günenç kimdir, kaç yaşında?

Türkiye’nin Dominant teyzesi olarak tanınan Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967'de İzmit'te doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üç yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı. Radyo Tek (Londra), Power Fm, Radio XL gibi birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı.

Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı kabare oyunda görev alan Zeyno Günenç, üç sene Türkiye'nin birçok yerini turne ile gezdi. Daha sonra Tiyatro kare topluluğunda çalıştı. Asıl ününü 2002 yapımı Türk aile komedi televizyon dizisi. "Çocuklar Duymasın" ile yakaladı.
"Dominant Gönül teyze" karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.

2005 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Keloğlan Kara Prens'e Karşı" adlı sinema filminde oynarken Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ahu Türkpençe, Nükhet Duru, Gazanfer Özcan, Bülent Polat, Ayşen Gruda, Hakan Bilgin, Alp Kırşan, Necmi Yapıcı ile beraber rol aldı.

Zeyno Günenç, 1997 yılında Okan Bayülgen ile evlendi. 16 ay evli kaldıktan sonra 1998 yılında boşandı. Zeyno Günenç, kısa bir süre önce İsviçreli eski balet Gilles Kanert ile hayatını birleştirdi.

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