Dominant Teyze 'Zeyno Günenç' kimdir?
Dominant Teyze karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyuran Zeyno Günenç'in özel hayatı merak konusu oldu. Kısa bir süre önce İsviçreli eski balet Gilles Kanert ile hayatını birleştiren Zeyno Günenç'in yaşı, eğitimi ve projeleri sorgulanıyor. Peki Çocuk Duymasın'ın Dominant Teyze'si Zeyno Günenç kimdir, kaç yaşında?
Türkiye’nin Dominant teyzesi olarak tanınan Zeyno Günenç, 22 Haziran 1967'de İzmit'te doğdu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üç yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda görev aldıktan sonra istifa ederek Kanada Vancouver'a gitti ve bir yıl tiyatro eğitimi aldı. Radyo Tek (Londra), Power Fm, Radio XL gibi birçok özel radyoda yapımcı ve sunucu olarak görev yaptı.
Süheyl Uygur ve Behzat Uygur kardeşlerle "Üç Salakşörler" adlı kabare oyunda görev alan Zeyno Günenç, üç sene Türkiye'nin birçok yerini turne ile gezdi. Daha sonra Tiyatro kare topluluğunda çalıştı. Asıl ününü 2002 yapımı Türk aile komedi televizyon dizisi. "Çocuklar Duymasın" ile yakaladı.
"Dominant Gönül teyze" karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.
2005 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Keloğlan Kara Prens'e Karşı" adlı sinema filminde oynarken Mehmet Ali Erbil, Özcan Deniz, Petek Dinçöz, Ahu Türkpençe, Nükhet Duru, Gazanfer Özcan, Bülent Polat, Ayşen Gruda, Hakan Bilgin, Alp Kırşan, Necmi Yapıcı ile beraber rol aldı.
Zeyno Günenç, 1997 yılında Okan Bayülgen ile evlendi. 16 ay evli kaldıktan sonra 1998 yılında boşandı. Zeyno Günenç, kısa bir süre önce İsviçreli eski balet Gilles Kanert ile hayatını birleştirdi.
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