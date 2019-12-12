Doktorlar dizisi ne zaman çekilmişti? Doktorlar dizisinin oyuncuları kimler?
Doktorlar dizisi yeniden gündemde. Doktorlar dizisinin unutulmaz karakteri Doktor Ela, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil olunca bir döneme damga vuran diziyle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Doktorlar dizisi ne zaman çekilmişti? Doktorlar dizisinin oyuncuları kimler?
Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.
Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştı.
DOKTORLAR KONUSU
Doktorlar'; Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesidir . Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli, bir o kadar sıra dışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlarız. Hayatın tüm renkleri bu dizinin içinde yer alacaktır. Hastaneye gelen her hasta, kurtarılan ya doktorların elinden kayıp giden her hayat bize bir gerçeği gösterecektir.
DOKTORLAR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Kutsi Levent Atahanlı
Yasemin Ergene Ela Altındağ
Bekir Aksoy Suat Birtan
Melike Güner Zenan Parlar
Yağmur Atacan Hasan Turay
Yeşim Ceren Bozoğlu
Gamze Topuz Zeynep Öztürk
Mehtap Altunok Jülide Aydın
Devrim Nas Arslan
Cüneyt Türel Haldun Göksun
Aysun Kayacı Kader Denizhan
Mehmet Aslan Burak Kuzey
Elif Özel Ayla Şenol
Hakan Çeliker Murat Sümer
Berk Erçer Güney Aydoğdu
Naz Elmas Eylül Soner
Zeyno Günenç Zuhal Hekimoğlu
Merve Sevi Duygu Hekimoğlu
Paşhan Yılmazel Ahmet Durmaz
İlker İnanoğlu Kaan Uygun
Zerrin Nişancı Şeval Karagöz
Alpay Kemal Atalar Murat Demir
Oya Okar Gülümsün Kaya
Selen Seyven Arzu Altındağ
Nergis Öztürk Direnç Kurt
İlhan Mansız Ömer Güven
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