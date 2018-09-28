Doğukan Manço kimdir? Kaç yaşındadır?
Doğukan Manço kimdir sorusu birçok kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Barış Manço'nun büyük oğlu olan Doğukan Manço'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Doğukan Manço kimdir? Kaç yaşındadır?
Doğukan Hazar Manço, 19 Mayıs 1981, Belçika doğumlu Türk şarkıcı ve DJ'dir. Barış Manço'nun büyük oğludur.
Çocuk yaşlarda özel piyano ve gitar dersleri almaya başladı. Ancak babasının ani ölümünden sonra müzik ve medya alanlarına çıkmadı. Uzun süren sessizliklerden sonra, aralıklarla 11 yıl süren radyoculuk deneyiminin sonlarına doğru babası adına düzenlediği bir anma etkinliği ile 8 Şubat 2009 yılında Beyoğlu'nda bir mekanda ilk defa kalabalık önüne çıkıp canlı DJ performansını sergiledi. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde DJ'lik yaptı. 2012 yılında kurduğu Manço Prodüksiyon'un ilk ürünü ''Binlik Demlik'' adlı ilk single çalışmasıyla müzik marketlerinde yerini aldı. Yaklaşık 4 yıldır kariyerini DJ'lik ve müzik prodüktörlüğü üzerine kuran Manço, ikinci teklisini 90'ların en çok ses getiren şarkılarından bir olan ''Sakin Ol'' parçasını, Tuğba Yurt ile yeniden yorumladı. 2014 yılının en çok dinlenen parçalarından oldu.
Star TV'de yayınlanan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Hilmicem İntepe'nin ardından ikinci oldu. 2013 Survivor'da gösterdiği iyi performans nedeniyle; Acun Ilıcalı'nın kendi kanalı olan tv8'de Survivor All Star kadrosuna dahil edildi. İkinci kez Survivor macerasını yaşayan Manço, Survivor adasında ünlüler takımında 124 gün kaldıktan sonra, 21 Haziran 2015 günü elenmiştir.
6 Aralık 2015 tarihinde eşi Tuğba Macit'ten tek celsede boşanmış, ayrıca da 150 bin lira çek ödemiştir.
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