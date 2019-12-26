Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama? Yazarından kitap hakkında açıklama

Doğduğun Ev Kaderindir, Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız isimli kitabından uyarlamadır. Gülseren Budayıcıoğlu Doğduğun Ev Kaderindir'in uyarlanmasına vesile olan Camdaki Kız isimli kitabı şu şekilde tanımlıyor;

“Küçükken çekilen acıların ateşi kolay sönmüyor, kolay unutulmuyor ve izlerini hayatımız boyunca üstümüzde taşıyoruz.”



Aşk yakıyor

Ayrılık kavuruyor

Aldatılmaksa hep çok acıtıyor…



Bize çocukluk acılarını tekrar yaşatacak kişileri gözünden tanır, başkasına değil, ona âşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize.



Kaderimiz aslında doğduğumuz evlerde yazılır. Yine o evlerde yaralanır, o yaralarla büyür, sonunda o yaraların bizi götürdüğü yere gideriz. Ancak mutluluk her zaman o yolda değildir…

“Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.”

CAMDAKİ KIZ KİTABININ YAZARI GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'DAN DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabından Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili açıklamada bulundu. İşte, o açıklama;

"Sevgili Arkadaşlarım,



Aylardır üzerinde çalıştığımız “Doğduğun Ev Kaderindir” adlı dizi nihayet yarın akşam TV 8’de ekranlara geliyor.

Hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da hayatın içinden bir hikayesi var. Biliyorsunuz zaten gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı. Senaryo çok ama çok gerçek ve çok duygulu olsun istedim. Senaristimiz Eylem Canpolat öyle çok çalıştı, ortaya öyle bir bölüm çıkardı ki, ön izlemede gözyaşlarımı tutamadım. Karakterler de muhteşem olmuş. Umarım bir süre sonra karakterlerde kendinizi bulursunuz.

Çok sevgilerimle...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu"