Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlama? Doğduğun Ev Kaderindir senaristi kimdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 25 Aralık tarihinde yayın hayatına merhaba dedi. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı diziyle ilgili, yazdığı kitapla ilham veren Gülseren Budayıcıoğlu açıklamalarda bulundu. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir hangi kitaptan uyarlandı? İşte, diziyle ilgili merak edilenler.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı 'Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanıyor. Eylem Canpolat'ın yazdığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılıyor.

CAMDAKİ KIZ KİTABININ YAZARI GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'DAN DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gülseren Budayıcıoğlu, sosyal medya hesabından Doğduğun Ev Kaderindir ile ilgili açıklamada bulundu. İşte, o açıklama;

"Sevgili Arkadaşlarım,

Aylardır üzerinde çalıştığımız “Doğduğun Ev Kaderindir” adlı dizi nihayet yarın akşam TV 8’de ekranlara geliyor.

Hüzünlü, hüzünlü olduğu kadar da hayatın içinden bir hikayesi var. Biliyorsunuz zaten gerçek bir hikayeden televizyona uyarlandı. Senaryo çok ama çok gerçek ve çok duygulu olsun istedim. Senaristimiz Eylem Canpolat öyle çok çalıştı, ortaya öyle bir bölüm çıkardı ki, ön izlemede gözyaşlarımı tutamadım. Karakterler de muhteşem olmuş. Umarım bir süre sonra karakterlerde kendinizi bulursunuz.

Çok sevgilerimle...

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu"