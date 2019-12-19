“Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin yayın tarihi belli oldu

Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Hangi ev benim evim?

Zeynep’in iki evini, iki annesini göstererek başlayan ilk bölüm tanıtımında Zeynep’in Mehdi’yle de yolu kesişiyor. Kendileriyle ilgili en büyük sorunun cevabını arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.