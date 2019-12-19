“Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin yayın tarihi belli oldu
TV8’de ekrana gelecek olan, yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” 25 Aralık Çarşamba izleyicisiyle buluşacak!
Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.
Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölüm tanıtımı da yayınlandı.
Hangi ev benim evim?
Zeynep’in iki evini, iki annesini göstererek başlayan ilk bölüm tanıtımında Zeynep’in Mehdi’yle de yolu kesişiyor. Kendileriyle ilgili en büyük sorunun cevabını arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle