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Televizyon
06.12.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte ilk görüntüler

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Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte ilk görüntüler

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği, İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. "Gerçek bir hayat hikayesi" sloganı ile tanıtımı yapılan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinleniliyor. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak?

TV8 ekranlarında başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk tanıtımı 6 Aralık Cuma akşamı yayınlandı. Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu yazdığı dizide İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir kamera karşısına geçiyor. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tanıtım fragmanından ilk görüntüler.

DOĞDUĞUN EN KADERİNDİR KONUSU NE?

Doğduğun Ev Kaderindir, her insanın en büyük ve en derin sorusuyla başlıyor: insan kaderini değiştirebilir mi? Gerçek bir hayat hikayesi!
 
Doğduğun Ev Kaderindir, “Kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

TV8 ekranlarında başlayacak olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayın tarihi henüz belli değil. Dizinin yayın günü ve tarihi netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. 
 

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