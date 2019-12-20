Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ne zaman başlayacak? Doğduğun Ev Kaderindir ilk bölüm fragmanı

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Gerçek bir hayat hikayesi sloganı ile tanıtımı yayınlanan dizinin fragmanları sosyal medyada ilgi gördü. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ilgili bilgiler.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8’de ekrana gelecek olan Doğduğun Ev Kaderindir, 25 Aralık Çarşamba izleyicisiyle buluşacak. Doğduğun Ev Kaderindir, insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan “İnsan kaderini değiştirebilir mi?” sorusunun cevabını arıyor.

Hangi ev benim evim?

Zeynep’in iki evini, iki annesini göstererek başlayan ilk bölüm tanıtımında Zeynep’in Mehdi’yle de yolu kesişiyor. Kendileriyle ilgili en büyük sorunun cevabını arayan Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.