Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm özeti

TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Doğduğun Ev Kaderindir'in yayınlanan ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Heyecanının devam ettiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 2. yeni bölümü önümüzdeki hafta seyirci karşısına çıkacak. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölüm fragmanı...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Mehdi ise önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir tek annesininkine layık olamaz. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir. Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.