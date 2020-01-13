Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman?

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir'in merakla beklenen 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. İlk bölümde birçok soru işaretini barındıran dizinin yeni bölümünde ise evlilik sahnesi damga vuracak. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm tarihi ve 2. bölüm fragmanı...

Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümü 15 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. İşte, Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı...

DİZİNİN KONUSU NE?

Zeynep, iki farklı hayatı ve ondan beklentileri bambaşka olan anneleri arasında sıkışıp kalmış, genç bir hukuk öğrencisidir. Bir taraftan öz annesinin fedakarlıkları altında ezilirken, diğer taraftan da öbür annesinin onun için kurduğu hayalleri sırtlanmaya çalışır. Mehdi ise önce ailesinin sonra mahallesindekilerin sorumluluğunu üstlenmiş, herkesin güvenle sırtını yasladığı, cesur, fedakâr ama bir o kadar da yalnız bir adamdır. Herkesin sevgisini böylesine kazanmışken, bir tek annesininkine layık olamaz. Annesi; oğlunu içine düştüğü karanlıktan kurtarmak için, bir an önce mahalleden biriyle evlendirmeye karar verir. Zeynep’in doğum gününde, erkek arkadaşı Faruk’tan aldığı evlenme teklifi; aslında onu adım adım Mehdi’ye yaklaştırmaktadır. Mehdi ve Zeynep yaralarını beraber iyileştirmeye çalışırlarken, birbirlerinin evi olma yolunda da mücadele edeceklerdir.