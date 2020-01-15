Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi.. İşte yeni bölümde yaşanacaklar

İlk bölümüyle geçtiğimiz hafta ekranlara gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ikinci bölüm fragmanı ekranlara geldi. Başrollerini ise Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in ikinci bölümünden ikinci fragman izleyiciler ile paylaşıldı.. Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümü 15 Ocak salı akşamı ekranlarda olacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 2. bölümde neler yaşanacak?

Mehdi’nin teklifinde ne kadar ciddi olduğunu anlayan Zeynep, yeni bir dönemecin eşiğindedir. Aklı ve kalbi bambaşka şeyler söylerken, Zeynep yapması gerekeni seçerek Mehdi’yle evlenmeye karar verir. İkilinin aldıkları evlilik kararı, mahallede de büyük ses getirir.

Diğer tarafta Nermin, kızını bir an önce oradan kurtarmanın planlarını yaparken, Ekrem’in Zeynep için bambaşka planları vardır. Ekrem adımlarını dikkatle atar.

Zeynep hala aldığı kararın şokunu yaşarken Zeliha’nın Sakine’ye yaptığı başka bir teklifle, Zeynep dört bir yandan kuşatılmaya başlanır.

Düğün günü geldiğindeyse, beklenmedik gelişmelerin varlığı ve misafirlerin gelişiyle, Zeynep ve Mehdi’nin ilişkileri başka yaralara gebe olacak, aşılması zor duvarlar aralarına örülecektir.