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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.04.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Doğadaki İnsan programının sunucusu Serdar Kılıç kimdir?

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Doğadaki İnsan programının sunucusu Serdar Kılıç kimdir?

Serdar Kılıç, programlarıyla ve açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet veren Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan programıyla evlere konuk oluyor. Peki, Doğadaki İnsan programının sunucusu Serdar Kılıç kimdir, kaç yaşında?

Doğa programlarıyla tanınan Serdar Kılıç, 3 Haziran 1969 tarihinde dünyaya geldi. Karapapak kökenli ailede dünyaya gelen Kılıç, 976-1979 Mukavemet kayağı Cross Country kayak eğitimi aldı. 1980-1989 yıllarında Temel Hayatta Kalma Eğitimleri, Kampçılık ve İzcilik Faaliyetlerinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Temel Dağcılık Eğitimleri gördü, yurt içinde ve yurt dışında birçok dağ tırmanış gerçekleştirdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği eğitimine devam ederken, bu bölümden beden eğitimi ve spor bölümüne geçti ve 1995 senesinde buradan mezun oldu. Yüksek lisansını Spor Organizasyonu ve Yönetimi üzerine yaptı. Bu dönemde, Egzersiz Fizyolojisi, Sporcu Beslenmesi ve Sağlığı gibi konularda sertifikalar aldı.

ÇALIŞMALARI

Haliç ve Marmara Üniversitesi gibi öğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak çalışan Serdar Kılıç, bu üniversitelerde Liderlik ve Grup Dinamikleri, Rekreasyon Yönetimi ve Doğa Sporları gibi dersler verdi. Takım çalışması, liderlik, iletişim, risk alma, takım halinde başarılı olma konusunda yeteneklerin geliştirildiği ve test edildiği Eco Challange, Camel Trophy, Terra Incognita, Trans Jebel Sarhro, Dünya Navigasyon Şampiyonası vb. dünya genelindeki serüven yarışmalarında takım lideri olarak Türkiye’yi ilk kez ve pek çok kere temsil etti.

Zor arazi koşullarında arama kurtarma ve hayatta kalma eğitimleri verdi. Birçok kez kurtarma operasyonlarında yer aldı. 2004'te, Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkseti beldesinde "Camp Wolftrack" isimli bir kamp kurdu. İnsanları doğaya yönlendirme, motivasyon ve kişisel gelişim adına hizmet vermektedir. Aynı zamanda şirketler arası basketbol ligi olan 'Business League' organizasyonunun kurucusudur.

2008-2009 arasında Sky Türk kanalında İçimdeki Doğa, 2010-2011 yıllarında Ntv'de Doğada Tek Başına, 2011'de yine Ntv'de Doğada Çocukla, 2012'de Ntv'de Doğada Tek Başına Dağ Evi ve son olarak 2014'te TRT Haber'de Doğadaki İnsan isimli belgesel dizilerinde yer aldı. 

 

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