Doğa Rutkay kimdir kaç yaşında?
Doğa Rutkay, boy gösterdiği projelerin yanı sıra özel hayatıyla da araştırılan isim oldu. Rutkay Aziz'in ilk çocuğu olması dolayısıyla aile içerisinde önemli bir yere sahip olan Doğa Rutkay, oyunculuk kariyeri 1998 yılında başlamıştır. Peki, Doğa Rutkay kimdir kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Rutkay Aziz’in ilk çocuğu olan Doğa Rutkay, 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Televizyon kariyerine Günaydın İstanbul Kardeş dizisi ile başlayan Rutkay, şimdilerde Güldür Güldür Show’da Yeter karakterini canlandırmaktadır.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
Güldür Güldür Show/Yeter/2013
Günaydın İstanbul Kardeş/Sadenaz/1998
Çiçeği Büyütmek/1998
Aşkım Aşkım/Layla Uzun/2001
Pembe Patikler/Zeliş/2002
Her Şey Aşk İçin/2002
Şeytan Sofrası/Lale/2002
Halk Düşmanı/Deniz/2004
Bendeniz Aysel/Aybike/2005
Avrupa Yakası/Esra/2006
Şölen/Şölen/2007
Kandıramazsın Beni/2009
Cumhuriyet/Latife’nin Kız Kardeşi/1998
Şans Kapıyı Kırınca/Hostes/2004
Gen/Dr.Deniz/2005
Bayrampaşa:Ben Fazla Kalmayacağım/Gelin/2007
Dersimiz Atatürk/Latife Hanım/2009
Pak Panter/Gülizar/2010
Patlak Sokaklar:Gerzomat/Mary Jane/2012
Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede/Leyla Şekerci/2012
Dedemin Fişi/Pervin/2016
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