Doğa Bekleriz kimdir, eşi kim?
Bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz, 2. Sayfa programına konuk olarak katıldı. Yaşamını Mersin'de sürdüren eski manken, yeni hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğa Bekleriz, kepçe kulaklarını düzeltmek için kulaklarına Japon yapıştırıcısı sürdüğü iddialarıyla uzun süre gündeme gelmişti. Peki, Doğa Bekleriz kimdir?
Türk manken, oyuncu ve sunucu Doğa Bekleriz, 28 Kasım 1977 tarihinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Heykel bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Atv’de yayınlanan yarışmalara katıldı. Bir dönem müzik grubu kuran Bekleriz’in, bu müzik grubu kısa bir zaman sonra dağıldı. Doğa Bekleriz kısa bir dönem kafe işletmiş, kliplerde oynamış ve Çarkıfelek programında hosteslik yaptı. 2000'li yılların başlarına damga vuran ancak 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşındı ve ticarete el attı. Burada tanıştığı Fatih Alkan'la evlendikten sonra uzun süre ortalarda görülmedi.
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