Diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Her hafta aynı gün yayınlanan dizi projelerinin yeni bölümlerinin ekranlarda yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı sonrası diziler ekran macerasına ara verdi ancak bu yıl sürenin daha uzun olması farklı iddiaları da beraberinde getirdi. Peki, artık diziler yayınlanmayacak mı? Farklı yapımları takip eden ancak aynı sorulara yanıt arayan izleyicilere yanıt senarist, oyuncu ve köşe yazarı Gülse Birsel’den geldi. Birsel, instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.



Gülse Birsel dizilerin yayımlanmama sebebini şu sözlerle açıkladı: "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.