Diziler neden yok? Dizilere neden ara verildi?
Takip ettikleri dizilerin yayın gününde ekrana gelmemesi üzerine araştırmalarına başlayan izleyiciler, 'diziler neden yok?' sorusuna yanıt aradı. Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemlerde ara veren diziler, bu yıl da belirli bir süre ekranlarda olmayacak. Peki diziler neden yok? İşte, izleyicilerin gündeminde yer alan o konu hakkında bazı bilgiler
Dizilerin ekranlarda yer almaması ve bir süre yer almayacak olması nedeniyle vatandaşların sorgulamaları başladı. İşte, Kanal D, ATV ve TV 8 gibi kanalların yapımlarını yakından takip eden kişilerin yönelttiği 'Dizilere neden ara verildi?' sorusuna cevaben bazı bilgiler
Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak.
TV8 yapımı olan Jet Sosyete'nin senaristi Gülse Birsel, dizilerin ara vermesiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu;
“Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler. Önemli açıklama: Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!”
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