Diziler neden yayınlanmıyor? Diziler kaç hafta yok?

Diziler neden yayınlanmıyor sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Diziler neden yok ve bu hafta neden yayınlanmıyor soruları ile konuya dair bilgi edinmek isteyen birçok vatandaş, kanalların resmi internet siteleri ya da sosyal medya hesapları üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, diziler neden yayınlanmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

DİZİLER NEDEN YOK?

Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.

Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün, Kanal D'de saat 20.00'da Hekimoğlu dizisinin tekrarı, TRT 1'de ise Tutunamayanlar dizisinin ilk bölümü yer alacak. 23.30'da ise Galip Derviş Teve2 kanalında yer alacak.