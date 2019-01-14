Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta yeni bölümler yayınlanacak mı?
Yeni yılla birlikte ekranlara kısa süreli ara veren diziler, izleyiciler tarafından ne zaman başlayacağı ile merakla araştırılmaya başlandı. Dizilerin kendi yayın günlerinde farklı programlar ve filmleri izleyicilerle buluşturan kanallar, bugünlerde yayın akışı ile gündemde yer alıyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? Diziler bu hafta yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Diziler ne zaman başlayacak sorusu, yeni haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Kanalların aldığı karar doğrultusunda bir süreliğine ekranlara ara veren diziler, yeni bölümleri ile araştırılmaya başlandı. Peki, yayın akışlarında yer alan bilgilere göre ve bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?
Ocak ayının ilk haftası itibariyle ekranlara kısa süre ara veren diziler, yeni bölümleri ile merak konusu oldu. TRT haricindeki kanalların 14-20 Ocak tarih aralığı için yayınladığı yayın akışlarında, dizilerin yeni bölümleri yer almıyor.
Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte dizilerin gelecek hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi bekleniyor.
PEKİ DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer aldı.
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