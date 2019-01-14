Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta yeni bölümler yayınlanacak mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta yeni bölümler yayınlanacak mı?

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Diziler ne zaman başlıyor? Bu hafta yeni bölümler yayınlanacak mı?

Yeni yılla birlikte ekranlara kısa süreli ara veren diziler, izleyiciler tarafından ne zaman başlayacağı ile merakla araştırılmaya başlandı. Dizilerin kendi yayın günlerinde farklı programlar ve filmleri izleyicilerle buluşturan kanallar, bugünlerde yayın akışı ile gündemde yer alıyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? Diziler bu hafta yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına çıkacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Diziler ne zaman başlayacak sorusu, yeni haftanın ilk gününde merak konusu oldu. Kanalların aldığı karar doğrultusunda bir süreliğine ekranlara ara veren diziler, yeni bölümleri ile araştırılmaya başlandı. Peki, yayın akışlarında yer alan bilgilere göre ve bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DİZİLERİN YENİ BÖLÜMLERİ BU HAFTA YAYINLANACAK MI?

Ocak ayının ilk haftası itibariyle ekranlara kısa süre ara veren diziler, yeni bölümleri ile merak konusu oldu. TRT haricindeki kanalların 14-20 Ocak tarih aralığı için yayınladığı yayın akışlarında, dizilerin yeni bölümleri yer almıyor.

Henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte dizilerin gelecek hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

PEKİ DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer aldı.

 

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