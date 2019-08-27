Diziler ne zaman başlıyor?
Yaz dönemine girilmesi nedeniyle mayıs-haziran aylarında sezon finali yapan diziler, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara gelecek. Peki, yeni sezonda diziler ne zaman başlayacak? İşte, dizilerin başlayacağı tarih hakkında detaylı bilgiler
Diziler, sonbahara girilmesiyle birlikte birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Diziler ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan kişiler, konuyla ilgili internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dizilerin başlangıç tarihleri, yayıncı kuruluşun program takvimi ve yapımcı kuruluşun çekim sürecine göre değişiklik gösterebilecek.
Zalim İstanbul: Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti. Dizi ekibi ikinci sezon için yoğun çalışmaya başladı.
Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak?
Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.
Zalim İstanbul, yeni sezonda pazartesi akşamları Kanal D’de!
Arka Sokaklar: Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile yakında Kanal D'de!
Dizilerin eylül aynın ikinci haftası itibariyle ekranlara gelmesi bekleniyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle