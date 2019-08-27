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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.08.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Diziler ne zaman başlıyor?

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Diziler ne zaman başlıyor?

Yaz dönemine girilmesi nedeniyle mayıs-haziran aylarında sezon finali yapan diziler, uzun bir aranın ardından yeniden ekranlara gelecek. Peki, yeni sezonda diziler ne zaman başlayacak? İşte, dizilerin başlayacağı tarih hakkında detaylı bilgiler

Diziler, sonbahara girilmesiyle birlikte birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Diziler ne zaman başlıyor sorusuna cevap arayan kişiler, konuyla ilgili internet üzerinden bilgi edinmek istiyor. Peki, diziler ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizilerin başlangıç tarihleri, yayıncı kuruluşun program takvimi ve yapımcı kuruluşun çekim sürecine göre değişiklik gösterebilecek. 

Zalim İstanbul: Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti. Dizi ekibi ikinci sezon için yoğun çalışmaya başladı.

Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak?

Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak.

Zalim İstanbul, yeni sezonda pazartesi akşamları Kanal D’de!

Arka Sokaklar: Başrollerinde Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), İlker İnanoğlu (Engin), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Ozan Çobanoğlu (Hakan), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla) ve Merve Oflaz'ın (Bahar) olduğu fenomen dizi Arka Sokaklar 14. Sezonu ile yakında Kanal D'de!

Dizilerin eylül aynın ikinci haftası itibariyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

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