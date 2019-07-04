Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Diriliş Osman, yeni sezonda Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Diriliş Ertuğrul'un yerini alacak. Dizinin önümüzdeki sezon itibariyle Osman Gazi'nin hayatını anlatacağını çok önceden ifade eden yapımcı Mehmet Bozdağ, yeni sezonda da TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlıyor? İşte, o onu hakkında bazı bilgiler
Başrollerinde Burak Özçivit'in rol alacağı Diriliş Osman dizisi, yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak. Engin Altan Düzyatan ile Burak Özçivit'in aynı karede yer almayacağını aktaran dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ile anlaşmanın ise çok önce imzalandığını duyurmuştu. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diriliş Osman, yeni sezona herhangi bir aksilik çıkmaması halinde eylül ayında başlayacak. Dizinin, tıpkı Diriliş Ertuğrul'da olduğu gibi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına devam etmesi bekleniyor.
MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
“Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.
ENGİN ALTAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK
Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi’nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. “Diriliş Osman”da Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. “Diriliş Osman”ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.
5 SEZON ANLAŞMA YAPTI
Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit’in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.
OSMAN GAZİ TAHTA NE ZAMAN GEÇMİŞTİ?
Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Osman Bey, 24 yaşındayken babasının yerine geçti. 1281 yılında aşiret beyi olan Osman Bey, Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. İşte, Osmanlı'nın ilk padişahı Osman Bey'in hayatı ve tahta geçtiği tarihle ilgili detaylar.
Osman Bey, 1258 tarihinde Söğüt’te veya Osmancık’ta dünyaya geldi. Babası Ertuğrul Gâzî ve annesi Halîme Hâtun’dur. 24 yaşındayken babasının yerine geçti. Osman Gâzî, önce Kastamonu’daki Çobanoğullarına, sonra da Kütahya’daki Germiyanoğullarına bağlı idi. Onlar da Selçuklu Sultânına bağlıydılar. İlk evliliği, 1280 civarında, Sultân Orhan’ın annesi ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Beyin kızı olan Mâl Hâtun iledir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı. Bu hanımından da Şehzâde Alâ’addin dünyaya geldi.
1281 yılında babasının yerine aşiret beyi olan Osman Bey, bir görüşe göre, Selçuklu Sultânı II. Gıyâseddin Mes’ûd’un 1284’de Söğüd ve çevresinin kendisine tahsis edildiğine dair olan fermanı ve yanında hediye ettiği ak sancak, tuğ ve mehterhâne ile uc beyi olmuştur. 1288 veya 1291 tarihinde Karacahisâr’ı fethetmesi ve Dursun Fakih’e kendi adına hutbe okutması, Osman Bey’in yarı istiklâlini kazanması demektir.
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