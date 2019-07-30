Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Geçtiğimiz sezon sonu final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ekranlara gelecek olan Diriliş Osman'ın başlangıç tarihi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan dizide yapımcı Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit rol alacağını açıklamıştı. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte, dizi ile ilgili merak edilenler.
Osmanlı'nın kuruluş öncesini hikayeleştiren Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından, Diriliş Osman için izleyiciler geri sayıma başladı. Diriliş Osman dizisinde, Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey ve Osmanlı Devleti'nin kurulması öyküleştirilecek. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizide Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan'ın aynı karede yer almayacağını aktarmıştı. Peki, Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Merakla beklenen Diriliş Osman, yeni sezona herhangi bir aksilik çıkmaması halinde eylül ayında başlayacak.
MEHMET BOZDAĞ DİRİLİŞ OSMAN İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
“Diriliş Ertuğrul”un yapımcısı Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada “Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Burak Özçivit de sosyal medya hesabında “Diriliş Osman ile yolculuğumuz başladı. Hepimize hayırlı olsun” yorumunu yapmıştı.
ENGİN ALTAN İLE BURAK ÖZÇİVİT AYNI KAREDE YER ALMAYACAK
Dizi, “Diriliş Ertuğrul”un sezon finali yapmasının ardından başlayacak. Osman Gazi’nin küçüklüğü “Diriliş Ertuğrul”da yer alacak. Ancak Burak Özçivit ile Engin Altan Düzyatan aynı karede yer almayacak. “Diriliş Osman”da Düzyatan’ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi’nin yaşlılığına bir başka oyuncu hayat verecek. “Diriliş Osman”ın çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı.
BURAK ÖZÇİVİT ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Diriliş Osman dizisinin çekimleri başlıyor. Başrol oyuncusu Burak Özçivit, bu rol için tam bir yıldır binicilik, dövüş, kılıç ve tarih dersleri alıyor. Burak Özçivit tam bir yıl önce bu rol için mesaiye başladı. Ünlü oyuncu, haftanın beş günü 8 saat çalışma yapıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle