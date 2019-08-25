Diriliş Osman ne zaman başlayacak?
Geçtiğimiz sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğini taşıyan Diriliş Osman dizisinin başlayacağı tarih, dizi sezonun açılmasına kısa süre kala seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Osmanlı Devleti'nin kurulmasından yola çıkılacak olan dizide Burak Özçivit başrol oynayacak. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin ilk bölümüyle ilgili merak edilenler.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı TRT1'in uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul'un ardından, Diriliş Osman için geri sayım başladı. Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı dizide Osman Gazi'nin hayatından esinlenilecek. İşte, Diriliş Osman birinci bölümü hakkında bilgiler.
Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Diriliş Osman'ın eylül sonu ekim başında Atv ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
5 SEZON ANLAŞMA YAPTI
Mehmet Bozdağ ile 5 sezonluk anlaşma yaptığı iddia edilen Özçivit’in bölüm başı alacağı ücret ise sır gibi saklanıyor.
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Ertuğrul Bey, Berkehan’ın yanına giderken yolda Arıkbuka tarafından tuzağa çekilmişti. Kurulacak her türlü oyuna karşı hazırlıklı olan Ertuğrul Bey ve Alplar, Arıkbuka ve adamlarını etkisiz hale getirip Artıkbuka’yı öldürecekken o yine kaçmayı başarmıştı.
Umuroğlu obasında ise hileyle oba beylerini kendi safına çeken Sırma, Taşkın Bey’i oba beyi olarak seçtirmiş ve onun evlenme teklifini Kabul etmişti. Beylik seçiminde bir hile olduğunu fark eden İlbilge, Gündoğdu Bey’den yardım istemiş ve bu oyunu bozup Taşkın Bey’i etkisiz hale getirmişti.
Ertuğrul Bey, Berke Han’a en yakın adamlarından birinin casus olduğunu ve Anadolu’da başlatacakları büyük cengin bilgilerini Moğollara aktardığını söylemek üzere onun yanına gitmiş ve haini deşifre etmişti.
Umur obasında ise Sırma ve Taşkın beyin çevirdiği işler ve kirli ortaklıkları ortaya çıkmış, Taşkın beyin cezası kesilmişti.
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