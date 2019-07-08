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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Televizyon
08.07.2019 - 09:21, Son GÃ¼ncelleme:

DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu

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DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu

DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu. TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un devamÄ± niteliÄŸinde olan DiriliÅŸ Osman, macerasÄ±na farklÄ± bir kanalda devam edecek. Peki, DiriliÅŸ Osman hangi kanalda yayÄ±nlanacak?

Â Burak Ã–zÃ§ivitâ€™in baÅŸrolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±racaÄŸÄ± DiriliÅŸ Osman dizisinin ayrÄ±ntÄ±larÄ± belli olmaya baÅŸladÄ±. Dizinin yapÄ±mcÄ± ve senaristi olan Mehmet BozdaÄŸ, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BozdaÄŸ, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "DiriliÅŸ serimiz 'DiriliÅŸ Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluÅŸacak. Yeni kanalÄ±mÄ±z ve yeni sezonumuzun hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" ifadelerini kullandÄ±

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DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu

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