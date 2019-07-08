DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu
DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ± belli oldu. TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un devamÄ± niteliÄŸinde olan DiriliÅŸ Osman, macerasÄ±na farklÄ± bir kanalda devam edecek. Peki, DiriliÅŸ Osman hangi kanalda yayÄ±nlanacak?
Â Burak Ã–zÃ§ivitâ€™in baÅŸrolÃ¼nÃ¼ canlandÄ±racaÄŸÄ± DiriliÅŸ Osman dizisinin ayrÄ±ntÄ±larÄ± belli olmaya baÅŸladÄ±. Dizinin yapÄ±mcÄ± ve senaristi olan Mehmet BozdaÄŸ, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada DiriliÅŸ Osman dizisinin yayÄ±n kanalÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. BozdaÄŸ, aÃ§Ä±klamasÄ±nda "DiriliÅŸ serimiz 'DiriliÅŸ Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluÅŸacak. Yeni kanalÄ±mÄ±z ve yeni sezonumuzun hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum" ifadelerini kullandÄ±
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