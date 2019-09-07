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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.09.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

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Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında uzun süre devam eden ve geçtiğimiz sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğini taşıyan Diriliş Osman için geri sayım başladı. Özellikle Diriliş Ertuğrul hayranlarının merakla beklediği dizinin yayın tarihi televizyonlarda yeni sezon döneminin başlaması ile internette merak konusu oldu. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Osman 1. bölüm ne zaman?

Diriliş Osman dizinin ne zaman başlayacağı, son günlerde merak edilmeye başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı dizide, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve Osman Gazi'nin hayatı konu edinilecek. İşte, Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihle ilgili merak edilen bilgiler.

DİRİLİŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül sonu ekim başı gibi Atv ekranlarında başlaması bekleniyor.

DİZİNİN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Burak Özçivit’in başrolünü canlandıracağı Diriliş Osman dizisinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayın kanalını açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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