Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?
TRT1 ekranlarında uzun süre devam eden ve geçtiğimiz sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğini taşıyan Diriliş Osman için geri sayım başladı. Özellikle Diriliş Ertuğrul hayranlarının merakla beklediği dizinin yayın tarihi televizyonlarda yeni sezon döneminin başlaması ile internette merak konusu oldu. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Osman 1. bölüm ne zaman?
Diriliş Osman dizinin ne zaman başlayacağı, son günlerde merak edilmeye başlandı. Burak Özçivit'in başrolünde yer alacağı dizide, Osmanlı Devleti'nin kurulması ve Osman Gazi'nin hayatı konu edinilecek. İşte, Diriliş Osman'ın başlayacağı tarihle ilgili merak edilen bilgiler.
DİRİLİŞ OSMAN 1. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Osman'ın yayınlanacağı tarihe ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül sonu ekim başı gibi Atv ekranlarında başlaması bekleniyor.
DİZİNİN YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA
Burak Özçivit’in başrolünü canlandıracağı Diriliş Osman dizisinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Diriliş Osman dizisinin yayın kanalını açıkladı. Bozdağ, açıklamasında "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sezon atv'de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
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