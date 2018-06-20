Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon
Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi geçtiğimiz günlerde 121. bölümüyle birlikte sezon finali yapmıştı. Sezon finalinin ardından merakla yeni sezonun başlayacağı tarihi sorgulayan vatandaşlar, Diriliş Ertuğrul 5. sezon hakkında bilgi almak istiyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul 5. sezon tarihi belli oldu mu?
Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan'ın paylaştığı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. İşte, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu hakkında detaylar...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul’un merakla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak sevilen dizinin geçtiğimiz sezonu Ekim ayında başlamıştı. Bu nedenle dizinin yine aynı tarihlerde başlayabileceği tahmnin ediliyor. Konu hakkında bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Diriliş Ertuğrul 121. son bölüm ile sezona veda etti. TRT ekranlarının sevilen dizisi sezonun kapanışını duygusal bir şekilde yaptı. Halime Hatun'un mezarının başına giden ve göç edecekleri için ona son vedasının gerçekleştiren Kayı Obası, dualarını ettikten sonra yola koyulmuştur. Söğüt'e doğru yola çıkan oba beyi, yeni bir çağa adım atmak üzere harekete geçmiştir. İşte, Diriliş Ertuğrul 121. son bölümü hakkında bazı detaylar...
Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı…
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