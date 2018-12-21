Diriliş Ertuğrul’un yeni oyuncusu Öykü Çelik kimdir?
Güzel oyuncu Öykü Çelik yeni projesiyle gündeme geldi. Daha önce Poyraz Karayel, Yeşil Deniz, Benim İçin Üzülme dizilerinin kadrosunda yer alan Öykü Çelik, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun, Hülya Darcan gibi ünlü isimlerin yer aldığı Diriliş Eruğrul dizisinin kadrosuna katıldı. Peki, Diriliş Ertuğrul’un yeni oyuncusu Öykü Çelik kimdir?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Sinem Kobal, Hakan Altıner, Sinan Çalışkanoğlu, Kayhan Yıldızoğlu, Ümit Erdim, Serkan Şenalp, Cansu Demirci'nin paylaştığı Selena dizisiyle yaşadı. Savaşçı dizisinde 'Astsubay Üstçavuş Yeter Alayunt' karakterini canlandırdı.2014 yılında Bursalı iş adamı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle