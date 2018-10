Diriliş Ertuğrul'un yeni oyuncusu Armağan Oğuz kimdir? Ataç’ı canlandıracak

Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul, kadrosuna dahil edeceği yeni isimlerle gündeme geliyor. TRT 1 ekranlarının rekor kıran dizisi Diriliş'in beşinci sezon oyuncu kadrosuna Daha önce Dağ 2 ve Börü'den tanıdığımız Armağan Oğuz'un katılacağı öğrenildi. Peki, Armağan Oğuz kimdir?

Armağan Oğuz 11 Şubat 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçüklüğünü İstanbul'da geçiren ünlü oyuncu İstanbul Erkek Lisesinde okudu. Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazandı. Bu başarılarının ardından Newyork’a yerleşen yakışıklı oyuncu Armağan Oğuz, New York Film Academyde oyunculuk eğitimi aldı. American Hollwood Film Akademisi mezunudur. Hem modellik kariyerini hem de oyunculuk kariyerini birlikte yürütmeyi başaran usta oyuncu, Almanca ve İngilizce de bilmektedir.