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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.04.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 144. bölümde neler olacak?

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Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı | 144. bölümde neler olacak?

TRT1 ekranlarında her çarşamba yayınlanan uzun soluklu tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un 144. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 17 Nisan tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde Bamsı tuzağa düşecek. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 144. bölümünde başka neler olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 17 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek olan 144. bölümünün yer aldığı fragman.

Her çarşamba akşamı seyirci ile buluşan tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un bu hafta yayınlanacak 144. bölümü yine heyecan dolu anlara sahne olacak. Diriliş Ertuğrul'un 144. bölümünde, Ertuğrul beyin Dragos planı damga vuracak. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 17 Nisan 2019 tarihinde yayınlanacak 144. bölümüne ait detayların anlatıldığı yeni bölüm fragmanı ve bazı bilgiler...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur.

Zangoç, Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşüp kimliğinin ortaya çıktığından şüphelendiği için tam zindana atılacakken Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralar ve Oğuz Alp şehit olur. Zindandan kaçan Zangoç, tüccar kılığında gizlice Söğüt’ten çıkarak lefke kalesine gider. Artık zangoç kılığında değil gerçek kimliği olan zalim Dragos’tur. Kaleye ve askerlere el koyan Dragos, Ertuğrul Bey tarafından öldürülen komutanı Uranos için intikam yemini eder. Dragos’un yeni oyunu ne olacak?
Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Bamsı bu oyuna gelerek Ertuğrul Bey’in tutsak olarak aldığı Alıncak’ı Dragos’a teslim eder ve tuzağa çekildiğini anlamaz. Alıncak’ı alan Dragos Bamsı’yı öldüreceğini söyler.

Ertuğrul Bey tüm bu oyunları anlamış fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Peki Ertuğrul Bey Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 143. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Ertuğrul Bey, kurduğu tuzakla Alıncak’ı kendine doğru çekmiş ve onu yakalamıştır. Onu takip eden Beybolat Bey ise “Albastı” kimliğinin ortaya çıkmaması için Alıncak’a öldürücü bir ok atıp ağır yaralamış fakat Ertuğrul bey ve Alpları Alıncak’ı tedavi etmiştir. Peki Alıncak, Beybolat’ın gerçek kimliğini itiraf edecek mi?
Öte yandan Ertuğrul Bey şüphelendiği Zangoç’a bir oyun kurmuş ve onun Uranos’la bağlantısını ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul Bey’in kurduğu tuzağa düşen Zangoç, Uranos’u Ertuğrul Bey’in tuzağına göndermiştir. Ertuğrul Bey ise Uranos’u yakalamıştır. Peki Uranos, Dragos’un Zangoç olduğunu itiraf edecek mi ?
Beybolat Bey, Kayı obasında fitne çıkarmak için kardeşi Sırma’yı görevlendirerek Hafsa ve Selcan’ı birbirine düşürmeyi başarmıştı. Bamsı’nın Alpbaşılıktan azledilmesi ve Alplığı bırakmasıyla gerilim artmış, Hafsa obadan göçmek istemişti. Hain oyunlarıyla kayı obasını yıpratmaya çalışan Beybolat’ın son oyunuysa Söğüt yolunda Bamsı’nın ailesine saldırarak Aybars’ı kaçırmak olmuştu. Bu durumu öğrenen Bamsı pusatına sarılmış ve oğlunu kaçıranların peşine düşmüştü. Peki Bamsı, oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? Aybars yaşayacak mı?

Ertuğrul Bey, Zangoç’u zindana attırmıştı. Zangoç zindana götürülürken beklenmedik bir şekilde Oğuz’u ve Melikşah’ı yaralamıştı. Peki Melikşah ve Oğuz hayatta kalabilecek mi? Zangoç’un gerçek kimliği ortaya çıkacak mı?

 

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