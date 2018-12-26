Diriliş Ertuğrul’un Sırma Hatun’u Öykü Çelik kimdir?
Diriliş Ertuğrul sahneleriyle olduğu kadar kadrosuna kattığı yeni isimlerle de gündeme geliyor. Tarihi diziye bu kez güze oyuncu Öykü Çelik dahil oldu. Daha önce Savaşçı dizisinde Astsubay Üstçavuş Yeter’i canlandıran Öykü Çelik, bu kez Sırma Hatun’u canlandıracak. Peki, Diriliş Ertuğrul’un Sırma Hatun’u Öykü Çelik kimdir?
Selena, Yeşil Deniz, Nuri ve Ağlatan Dans gibi yapımlarla tanınan Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken yaşadığı bir kaza nedeniyle okuldan ayrılmak zorunda kaldı. İlk ekran kariyerine 2006 yapımı “Selena” dizisiyle başladı. 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Haluk Piyes‘in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı. 2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul‘un oynadığı ”Nuri” dizisinde ikilinin kızları Reyna’yı canlandırdı. Ardından senaristliğini Mahsun Kırmızıgül‘ün üstlendiği ”Benim için Üzülme” adlı dizide Bahar karakterine hayat verdi.
2014 yılında “Ağlatan Dans” adlı dizide Kıvanç Kasabalı ile başrolde oynadı. Aynı yıl TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Yeşil Deniz” adlı dizi filmde Burak Serdar Şanal, Öykü Çelik, Melis Babadağ, Mert Turak, Burak Alkaş, Ali Barkın, Emin Gürsoy, Renan Bilek, Zeynep Gülmez, Nuri Gökaşan, Yener Gürsoy, Jale Aylanç, Elvan Dişli ile beraber rol aldı.
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