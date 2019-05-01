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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 21:26, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kimdir?

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Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kimdir?

TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve izleyici tarafından büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral ile ilgili bilgiler özellikle dizinin hayranları tarafından merak konusu oluyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral kimdir? İşte, Hande Soral'ın hayatı ile ilgili bilgiler.

Uzun soluklu tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan yeni bölümleri ile izleyiciye heyecanlı anlar yaşatıyor. Dizinin karakterleri de izleyiciler tarafından internette sıklıkla merak edilip araştırılıyor. Bu karakterlerden biri olan İlbilge Hatun, son zamanlarda gündeme gelmeye başladı. Peki, İlbilge Hatun karakterini canlandıran Hande Soral kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Hande Soral'ın merak edilen biyografisi.

İBİLGE HATUN KİMDİR?

Tarihte İlbilge Hatun, Göktürk Devleti döneminde yaşamıştır. Göktürk Devleti'nin Türk Kağanı Bilge Kağan’ın annesidir. Eşi Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan’dır. Türklerin devlet anlayışı ile yönetimi, kültürel öğeleri, komşuları ile soydaşlarıyla olan ilişkileri ve sosyal yaşantısıyla ilgili önemli bilgiler içeren Orhun Kitabeleri'nde İlteris Kagan'in en büyük destek ve yardımcılarından birinin esi İlbilge Hatun olduğu belirtilmektedir. İlbilge Hatun’un torunları Yollıg Tigin, Bilge Kutluk Tengri Kağan’dır.

İLBİLGE HATUN'U CANLANDIRAN HANDE SORAL KİMDİR?

2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Bensu ve Betirhan adından ikiz kardeşleri var ve Soral gibi oyunculuk yapıyorlar. İlkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında Soral'ın 'Komedi Dükkanı' adlı programı izlemeye gitmesi ile tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.
Yönetmen Parlak, Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. Bu teklif üzerine Soral'ın tüm hayat çizgisi değişti ve oyunculuğa yöneldi.

Ünlü oyuncu İsmail Demirci ile evlidir.

Hande Soral'ın kendi ağzından hayatı;

Madem oyuncu olacağım, o zaman psikoloji seçeyim bari işime yarasın diye düşündüm. 9 tercihim vardı, hepsi psikolojiydi diye başlıyor kariyer yolculuğunu anlatmaya Hande Soral.

Bu 9 tercih arasından ODTÜ’ye girecekken, babasının “Kızım sen oyuncu olmayacak mısın? Ne yapacaksın Ankara’da?” diyerek haklı yönlendirmesiyle son anda tercihini değiştiriyor ve Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne giriyor: “Babam bu aklı vermemiş olsaydı oyuncu falan olamazdım ben.”

Ünlü olmayı daha o yıllarda kafasına koyuyor ve hayali, seyirci olarak gittiği “Komedi Dükkanı”nda sahneye çıkmasıyla değişiyor: “Arkadaşımla Starbucks’da kahve içiyoruz, bana peçete imzalattı ‘ünlü olacağım’ diye. Hâlâ duruyor. Bu kadar inançla gittim programa, neye güvendim bilmiyorum. Birini istediler, elimi kaldırdım ve sahneye çıktım.”

Artık ünlü biri olduğunu ise “Küçük Kadınlar” dizisi yayınlanmaya başladığında anlıyor: “19 yaşındayım. Ajansla tanışmaya gidiyorum diye topuklu çizmelerimi giydim, kırmızı rujumu sürdüm, saçımı toplattım. Meğer beni ‘Küçük Kadınlar’ dizisinin casting’i için çağırmışlar. O halimle tam bir küçük kadındım. Ama beni düşündükleri rol sokakta top oynayan kızmış. İki gün sonra yırtık jean’le, makyajsız gittim. Bu sefer oldu. Dizi 1.5 ay sonra yayınlandı. Sokağa çıktım, herkes fotoğrafımı çekiyor. O zaman anladım ne olduğunu.”

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