Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Kaan Taşaner kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinin 146. Bölüm fragmanına Gündoğdu Bey'in geri dönüşü damga vurdu. Kaan Taşaner’in canlandırdığı Gündoğdu karakteri Halep’te yurt tutması nedeniyle kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmemişti. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Gündoğdu Bey'i Kaan Taşaner kimdir?
Annesi Sacide Taşaner’in izinden giden Kaan Taşaner, 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Henüz 17 yaşındayken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı.
2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı.
Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı diziyle dikkatleri üzerine çekti. Bu dizide Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Seda Güven, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte rol aldı.
2012 yılında "Kuzey Güney" adlı dizide Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel, Merve Boluğur, Mustafa Avkıran, Semra Dinçer, Zerrin Tekindor, Hale Soygazi, Bade İşçil ile birlikte oynadı. Dizi projeleriyle ekranlara konuk olmaya devam Kaan Taşaner, bir yandan da tiyatro çalışmalarını sürdürüyor.
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