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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

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Diriliş Ertuğrul’un devamı Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Diriliş Osman için bekleyiş devam ediyor. Yeni sezonun başlamasıyla birlikte pek çok yeni dizi ekran macerasına başladı, akıbeti en çok merak edilenlerden biri ise Diriliş Osman oldu. Kadrosu ve senaryosuna ilişkin bilgiler sır gibi saklanan tarihi diziyle en net olarak bilinen tek şey başrolünde Burak Özçivit’in yer alacağı. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

Tarihi dizi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Diriliş Osman’ın yayın tarihi diziseverlerin gündeminde. Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi’nin hayatından esinlenilecek olan Diriliş Osman’da ana karakteri yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak.

Diriliş Ertuğrul'un bir önceki sezonları baz alındığında dizinin ekim sonu-kasımın ilk haftası gibi başlaması bekleniyor. Tarihi dizi platonun ve detaylı çekimlerin uzun zaman alması nedeniyle diğer dizilere oranla daha geç yayınlanıyor 

YAPIMCISI AÇIKLAMIŞTI

Diriliş Osman’ın yönetmenliğini üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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