Diriliş Ertuğrul’un devam dizisi Kuruluş Osman’ın fragmanı yayınlandı - Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Uzun bir süredir merakla beklenen Kuruluş Osman’ın ilk fragmanı paylaşıldı. Dizi TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devamı olacak. Bir dakika 40 saniye süren Kuruluş Osman’ın ilk fragmanı dizide Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin hayatını canlandıracak olan Burak Özçivit’in görüntülerinden oluşuyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Osman’dan ilk görüntüler geldi. Kuruluş Osman ilk tanıtımı 9 Ekim Çarşamba günü saat 21.30’da yayınlandı. Tanıtım haberini sosyal medyadan veren dizinin yönetmeni Mehmet Bozdağ şu paylaşımları yaptı:
"Kuruluş Osman ilk tanıtım saat 21.30’da @atvturkiye de..."
“O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu.
Lâ Galibe İllâllah…
Kuruluş Osman çok yakında atv’de…”
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