Diriliş Ertuğrul'un Beybolat'ı Ali Ersan Duru kimdir?
Diriliş Ertuğrul’un tanıtım fragmanında zehirlendiği görülen Beybolat karakterinin akıbeti merak konusu oldu. İlbilge Hatun’un abisi olan Beybolat ‘ın ölüp ölmeyeceği Diriliş Ertuğrul 133. Bölümünde belli olacak. Diriliş Ertuğrul'un Beybolat'ı Ali Ersan Duru kimdir?
Albastı Beybolat, Diriliş Ertuğrul'un merak edilen karakterlerinden. Diziye 5. Sezonda dahil olan Albastı Beybolat karakterine Ali Ersan Duru hayat veriyor. Peki, Diriliş Ertuğrul'un Beybolat'ı Ali Ersan Duru kimdir?
Oyunculuğa on sekiz yaşındayken karar veren Ali Ersan Duru, lisans eğitimini Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden tamamladı. Ancak okul hayatında tiyatro çalışmalarına başladı. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’nda görev aldı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı. Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi aldı. İlk olarak 2010 yapımı Lale Devri dizisinde konuk oyuncu olarak bulunan Ali Ersan Duru, Gönül İşleri, Aşk Zamanı, Şahane Damat, Kalbimin Sultanı dizilerinde başrol oynadı.
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