Diriliş Ertuğrul’un baş karakteri Ertuğrul Gazi’nin yaşlılık hali olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinin ana karakteri Ertuğrul Gazi'nin yaşlılık dönemine ait olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in dünyaya geldiği Diriliş Ertuğrul son bölümünde Halime Sultan hayatını kaybetmişti.
Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü için geri sayım sürerken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf merak uyandırdı. Önümüzdeki sezon Diriliş Osman Gazi olarak devam edeceği konuşulan dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yaşlandırılmış görüntüsü, Twitter üzerinden sızdırıldı. Zaman atlamasının da yaşanacağı yeni sezonda ünlü oyuncu, özel makyajla yaşlandırılmış olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti…
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