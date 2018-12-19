Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı'sı Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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19.12.2018 - 20:34, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı'sı Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler

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Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı'sı Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler

Diriliş Ertuğrul dizisinde Albastı isimli karaktere hayat veren Ali Ersan Duru, diziyi takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. İlbilge Hatun'un ağabeyi olan Albastı, baskınlara sebebiyet veren isimlerin başında gelmektedir. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisine Albastı isimli karakter ile katılan Ali Ersan Duru kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Diriliş Ertuğrul'un Albastı'sı olarak ekran karşısına çıkan Ali Ersan Duru, biyografisi ile merak edilmeye başlandı. Kayı Obasının yaşadığı baskınların arkasındaki isimlerin başında olduğu tespit edilen Albastı, oba beyinin ve arkadaşlarının kellesini Konya'ya götürmeye geldiğini ifade eden Albastı, kardeşi İlbilge tarafından ise uyarılmıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı isimli karakterine can veren Ali Ersan Duru kimdir?

19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Ersan Duru, oyunculuğa on sekiz yaşındayken karar verdi. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı.

Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi aldı.

YER ALDIĞI PROJELER

2010Lale Devri Konuk Oyuncu
2011Başrolde Aşk Yardmcı Karakter
2011Hayat Devam EdiyorBerat AltındağYardımcı Karakter
2013Yağmurdan KaçarkenKorkmazYardımcı Karakter
2013Bugünün SaraylısıFatih SoysalBaşrol
2014Gönül İşleri Başrol
2015Aşk ZamanıFikretBaşrol
2016Şahane DamatMehmet ÇırağanBaşrol
2018Kalbimin SultanıMahmud SultanBaşrol

ALBASTI NE DEMEK?

Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir.

Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir.

 

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