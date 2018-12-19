Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı'sı Ali Ersan Duru kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler
Diriliş Ertuğrul dizisinde Albastı isimli karaktere hayat veren Ali Ersan Duru, diziyi takip eden birçok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya başladı. İlbilge Hatun'un ağabeyi olan Albastı, baskınlara sebebiyet veren isimlerin başında gelmektedir. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisine Albastı isimli karakter ile katılan Ali Ersan Duru kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Diriliş Ertuğrul'un Albastı'sı olarak ekran karşısına çıkan Ali Ersan Duru, biyografisi ile merak edilmeye başlandı. Kayı Obasının yaşadığı baskınların arkasındaki isimlerin başında olduğu tespit edilen Albastı, oba beyinin ve arkadaşlarının kellesini Konya'ya götürmeye geldiğini ifade eden Albastı, kardeşi İlbilge tarafından ise uyarılmıştır. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisinin Albastı isimli karakterine can veren Ali Ersan Duru kimdir?
19 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ali Ersan Duru, oyunculuğa on sekiz yaşındayken karar verdi. Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Aynı dönem içinde amatör tiyatro hayatına başladı. Öncelikle Osmangazi Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ile çalışmaya başladı. 2008'de Diyalog Sanat'ta ilk oyunculuk eğitimini aldı.
Ardından Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na katıldı. Üç yıllık bir tiyatro eğitimi aldı.
YER ALDIĞI PROJELER
|2010
|Lale Devri
|Konuk Oyuncu
|2011
|Başrolde Aşk
|Yardmcı Karakter
|2011
|Hayat Devam Ediyor
|Berat Altındağ
|Yardımcı Karakter
|2013
|Yağmurdan Kaçarken
|Korkmaz
|Yardımcı Karakter
|2013
|Bugünün Saraylısı
|Fatih Soysal
|Başrol
|2014
|Gönül İşleri
|Başrol
|2015
|Aşk Zamanı
|Fikret
|Başrol
|2016
|Şahane Damat
|Mehmet Çırağan
|Başrol
|2018
|Kalbimin Sultanı
|Mahmud Sultan
|Başrol
ALBASTI NE DEMEK?
Albastı bir varlığın adından daha ziyade, neden olduğu hastalığı ifade eder. Alvastı veya Alpastı da denir. Sibiryada Albasta olarak da bilinir. Albasmak (bazı Türk dillerinde Alvasmak, Alpasmak) fiili ile de kullanılır. Bu fiil Albastı olmak anlamına gelir. Albastı olan kişiye Albıstar adı verilir. Boğucu sıkıntı. Sara hastalığı. Lohusahumması denilen ve yüksek ateşle ortaya çıkan, temizliğe dikkat edilmediği için meydana gelen hastalık. Bunlara bağlı baygınlık. Bir çeşit korku halidir. Gebe kadın kan kaybetmeye başladığında değişik varlıklar görmeye başlar. En çok korktuğu şey gözünün önüne gelir. Bunun sonucunda bazen bayılır. Alkarısı o esnada göğsüne dizleriyle çökerek soluğunu keser. Hatta ölüme bile neden olabilir.
Gebe kadın yiyemez, içemez, nefesi daralır. Bu durumdan kurtulması için “Al Ocağı”na götürülür. Bu yer genelde kutlu bir mekandır ve bir evliya mezarıdır. “Kulbastı” biçimiyle de Adıge diline geçmiştir. Albastı ve Kulbastı ayrıca isimleri farsça kökenli olan Aleybanı (Alyabani) ve Kuleybanı (Gulyabani) adlı varlıkları da akla getirmektedir. Aleybanı, Albastı'nın Fars kültürüyle etkileşiminin bir ürünüdür. Aynı şekilde Gulyabani de, Kulbastı (Gulbastı)'nın bir yansımasıdır. Ayrıca Udmurt ve Mari dillerinde de Alvasta ve Alvastı olarak yer almaktadır. Al Ana ile de bağlantılı görünmektedir.
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