Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul, 148. bölümü ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dizinin 148. bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan 149. bölümüne ilişkin tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümünde neler olacak? İşte, merak edilenler.
TRT1'de yayınlanan ve her hafta izleyiciye nefes kesen anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul, sezon finaline yaklaşılırken, bu hafta ekranlara gelen bölümü ile seyircileri ekran başına topladı. Diriliş Ertuğrul'da bu hafta, Ertuğrul Bey, Anadolu ateşi taşıyacaklarını hatırlatıp ve çevresindekilere önemli bir konuşma yaptı. Dizinin 148. bölümünün ardından ise 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul!un 149. bölümünde neler olacak? Son bölümde neler yaşandı? İşte, 149. bölüm fragmanı...
148. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey’i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.
Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu’nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey’in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey’i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı’yı kendine doğru çekmişti.
Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka’nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı’nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı’yı öldürmüştü.
Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.
Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka’nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka’yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat’ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?
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