Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriDiriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?
GeriTelevizyon Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
14.05.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul, 148. bölümü ile ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümü yine nefes kesen anlara sahne oldu. Dizinin 148. bölümünün ardından haftaya yayınlanacak olan 149. bölümüne ilişkin tanıtım fragmanı ekranlara geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümünde neler olacak? İşte, merak edilenler.

TRT1'de yayınlanan ve her hafta izleyiciye nefes kesen anlar yaşatan Diriliş Ertuğrul, sezon finaline yaklaşılırken, bu hafta ekranlara gelen bölümü ile seyircileri ekran başına topladı. Diriliş Ertuğrul'da bu hafta, Ertuğrul Bey, Anadolu ateşi taşıyacaklarını hatırlatıp ve çevresindekilere önemli bir konuşma yaptı. Dizinin 148. bölümünün ardından ise 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul!un 149. bölümünde neler olacak? Son bölümde neler yaşandı? İşte, 149. bölüm fragmanı...

148. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey’i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.
Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu’nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey’in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey’i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı’yı kendine doğru çekmişti.

Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka’nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı’nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı’yı öldürmüştü.
Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka’nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka’yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat’ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber

Gizem Karaca'nın büyük mutluluğu

Son dakika...Ünlülerin uyuşturucu davasında karar

'İyi ki kocam oldun!'

'Hep anıyoruz, her zaman anacağız'