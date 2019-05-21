Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?
TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisinin 149. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde, Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? sorusu damga vuracak. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 149. bölümünde başka neler olacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları...
Her hafta yayınlanan bölümler ile izleyici tarafından beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul, 22 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümü ile yine nefesleri kesecek. Peki, dizinin bu haftaki 149. bölümünde neler yaşanacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 149. bölüm fragmanı...
149. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?
Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.
Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka’nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?
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