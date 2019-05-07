Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Bey mağaradan kurtulabilecek mi?
TRT1 ekranında çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 8 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde, kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başaracak. Peki, dizinin 147. bölümünde başka neler olacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Diriliş Ertuğrul'un 8 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 147. bölümü izleyenlere yine nefes kesen anlar yaşatacak. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 147. BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR
Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.
Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.
Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey’i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka’nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?
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