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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
07.05.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Bey mağaradan kurtulabilecek mi?

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Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı yayınlandı | Ertuğrul Bey mağaradan kurtulabilecek mi?

TRT1 ekranında çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 8 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünde, kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başaracak. Peki, dizinin 147. bölümünde başka neler olacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

Diriliş Ertuğrul'un 8 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 147. bölümü izleyenlere yine nefes kesen anlar yaşatacak. Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. İşte, Diriliş Ertuğrul'un 147. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN 147. BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.

Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey’i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka’nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?

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