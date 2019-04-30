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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 18:23, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un 146. bölüm fragmanı yayınlandı | Beybolat'ı nasıl bir son bekliyor?

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Diriliş Ertuğrul'un 146. bölüm fragmanı yayınlandı | Beybolat'ı nasıl bir son bekliyor?

TRT1 ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Diriliş Ertuğrul'un 1 Mayıs'ta yayınlanacak olan 146. bölümüne ilişkin fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Peki, bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? İşte, Diriliş Ertuğrul'un 146. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili bazı ipuçları.

Her hafta çarşamba akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan tarihi dönem dizisi Diriliş Ertuğrul'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'un 1 Mayıs Çarşamba akşamı izleyici ile buluşacak olan yeni bölümünde Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e gelecek. Peki, Dirliş Ertuğrul'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Diriliş Ertuğrul!un 146. bölümü ile ilgili detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL!UN 146. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Ertuğrul Bey, tuzağa düşürdüğü Alıncak ve Dragos’u yakalamış, Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ise idam etmek için Macellum’a çıkartmıştı. Dragos’un adamı komutan Branas’la Dragos’u idamdan kurtarmak için plan yapan Beybolat, son anda kimliğinin açığa çıkmaması için plana uymamış ve Ertuğrul’un Alpleriyle birlikte Dragos’un askerlerine saldırmıştı. Böylece onun Albastı olduğunu bilen herkes ölmüş olacak ve Ertuğrul Bey’in kuşkularını ortadan kaldıracaktı.

Branas saldırdığında Ertuğrul Bey’in elinden kurtularak Ertuğrul beye saldıran Dragos, bu duruma önceden hazırlı olan Ertuğrul Bey tarafından Söğüt meydanında öldürülmüştü.

Pişmanlık ateşiyle yanan ve Ertuğrul Bey’den af dilemek için Söğüt’e gelen Bamsı, Gündüz’ü sıkıştıran Dragos’un adamlarına Pusatsız karşı koyarak Gündüz’ü kurtarmış ve ağır yaralanmıştı. Obada tedavisi yapılan Bamsı nedamet getirip Ertuğrul Bey’den özür dilemişti.

Ağabeyi Beybolat hakkında kuşkuları artan İlbilge, Ertuğrul Bey’in kurduğu oyuna destek vererek ağabeyini tuzağa düşürür. Bu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı nasıl bir son bekliyor? Ağabeyinin Albastı kimliğini öğrenen İlbilge’nin tavrı ne olacak?

Halep’te yurt tutarak kardeşi Ertuğrul ile birlikte Bizans sınırına gelmeyen Gündoğdu yıllar sonra Söğüt’e geliyor. Gündoğdu’nun Kayı obasına gelişi neleri değiştirecek? İki kardeşi Moğollara karşı girişilecek cenk yolunda ne gibi tehlikeler bekliyor?

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