Diriliş Ertuğrul'un 145. bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
TRT1 ekranlarında çarşamba günleri ekranlara gelen ve büyük ilgi toplayan Diriliş Ertuğrul'un 24 Nisan'da yayınlanacak olan 145. bölümüne ilişkin bilgilerin yer aldığı fragman yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde Bamsı’nın ölümle burun buruna gelecek. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 145. bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümüne ait bazı ipuçları...
Diriliş Ertuğrul'un 17 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanan 144. bölümünde, Ertuğrul canı tehlikede olan Bamsı'ya yardım için harekete geçti. Son bölüm finaline ise idam sahnesi damga vurmuştu. Diriliş Ertuğrul'un 24 Nisan akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ilişkin fragman yayınlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Bamsı ölecek mi? İşte, yeni bölümle ilgili merak edilenler...
145. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.
Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…
Dragos’u idam için Macellum’a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı’nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey’den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Ertuğrul Bey, Uranos’u yakalar ve Söğüt çarşısında öldürür. Zangoç’un Oğuz Alp’i öldürüp, Melikşah’ı yaralaması sonucu gerçek kimliği ortaya çıkmıştır. Ertuğrul Bey artık Zangoç’un Dragos olduğunu biliyordur. Beybolat, Dragos’un yardımıyla kaçırdığı Bamsı’nın oğlu Aybars karşılığında Bamsı’dan Alıncak’ı ister. Ertuğrul Bey, oyunları anlamış, fakat Bamsı Ertuğrul Bey’in sözünü dinlememiştir. Ertuğrul Bey, Bamsı ve oğlu Aybars’ı kurtarabilecek mi? İlbilge Hatun, abisi Beybolat’ın gerçek yüzünü görecek mi?
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