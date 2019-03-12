Diriliş Ertuğrul'un 139. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1'de beş sezondur yayın hayatına devam eden Diriliş Ertuğrul, bu hafta 139. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 13 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölüm öncesi 139. bölümden fragman yayınlandı. Bu haftaki bölümde, Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkartma yapacak. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 139. bölümünde neler olacak?
Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinden esinlenerek ekrana aktarılan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü öncesi fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Diriliş Ertuğrul'ın 139. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor. Diriliş Ertuğrul'ın bu haftaki 139. bölümünde;
Alıncak’ın karşısına çıkan Ertuğrul Bey, Sultan Keykavus’u ona teslim edeceğini söyleyerek ağabeyi Gündoğdu’nun effedilmesini ve altınların izini sürmeyi bırakmasını istemişti. Olası bir başarısızlıkta Hülagü Han’ın gazabından korkan Komutan Alıncak, bu şartları kabul etmiş gibi gözükmüştü. Ertuğrul beyin işaret ettiği yerden Sultan Keykavus’u almaya giden Moğollar’ı bir sürpriz beklemekteydi...
Olayları dışarıdan izleyen Dragos, eski sultanı tanımış ve onu kaçırmak için moğol askerlerini öldürmüştü. Moğollar’a yardıma gelen Beybolat ve askerleri Dragos’un adamlarıyla uğraşırken Turgut, Bamsı ve Alpler Sultan Keykavus’u kaçırmış Beybolat’ın baş alpı Yınal’ı ve Komutan Alıncak’ın baş nökeri Subutay’ı öldürmüştü.
Tüm bu olaylar sırasında Ertuğrul Bey ve alpları Söğüt’e çıkarma yapmış ve uç beyliğinin merkezini geri almıştı. Ertuğrul Bey ve Dragos cephesinde bunlar yaşanırken gönülsüzce af beratı vermek zorunda kalan ve altınların peşini bırakacağına dair Ertuğrul Beye söz veren Alıncak, Beybolat’la başbaşa vererek başka bir plan yapmıştı. Af beratının Gündoğdu’ya ulaşmaması için bu beratı babasına götüren Süleyman’a tuzak kurulmuştu. Beybolat’ın adamları tarafından mağaraya götürülen Süleyman’ın durumu endişe vericiydi…
Acaba Süleyman konuşacak mı? Söğüt’ü ve uç beyliğini yitirmesinin yanında en yakın adamı Yınal’ı kaybeden Beybolat’ın yeni oyunu ne olacak? Ertuğrul ve Alıncak arasında kendilerine bir yol çizmeye çalışan Dragos ve adamları elde ettikleri sandıktan ne öğrenecek? Uç beyliğini kaybettikleri için çok üzülen Sırma ve İlbilge nasıl bir yol izleyecek?
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