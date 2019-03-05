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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
05.03.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'un 138. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Diriliş Ertuğrul'un 138. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'de beş sezondur yayın hayatına devam eden Diriliş Ertuğrul, bu hafta 138. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 6 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölüm öncesi 138. bölümden ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 138. bölümde neler olacak? Fragmanlarda neler var?

Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinden esinlenerek ekrana aktarılan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü öncesi ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Diriliş Ertuğrul'ın 138. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor. Diriliş Ertuğrul'ın bu haftaki 138. bölümünde;

Hülagü Han’ın Sultan Keykavus’u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han’a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus’u kaçırıp, Komutan Alıncak’a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey’den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar’ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırmıştı

Selcan’ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan’a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay’ı yaralamıştı.

Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan’a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan’ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge’nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ertuğrul Bey, Alıncak’a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak’ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey’i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak’a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus’u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.

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