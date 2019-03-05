Diriliş Ertuğrul'un 138. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
TRT 1'de beş sezondur yayın hayatına devam eden Diriliş Ertuğrul, bu hafta 138. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. 6 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölüm öncesi 138. bölümden ikinci fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanlar, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 138. bölümde neler olacak? Fragmanlarda neler var?
Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın yer aldığı ve Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinden esinlenerek ekrana aktarılan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü öncesi ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Diriliş Ertuğrul'ın 138. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
Yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı “Diriliş Ertuğul”da Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete isimler de rol alıyor. Diriliş Ertuğrul'ın bu haftaki 138. bölümünde;
Hülagü Han’ın Sultan Keykavus’u idam ederek Türk obalarına gözdağı vermek istemesi üzerine komutan Alıncak onu Hülagü Han’a götürerek gözüne girmeyi amaçlıyordu. Ertuğrul Bey ise bu planı bozarak Sultan Keykavus’u kaçırıp, Komutan Alıncak’a büyük bir darbe vurmuştu. Komutan Alıncak, Ertuğrul Bey’den şüphelenip Kayı obasını bassa da Ertuğrul Bey Moğollar’ın arasına soktuğu gizli casusu Mergen sayesinde, Sultan’ı Berke Han’ın kaçırdığına inandırmıştı
Selcan’ın kendisine attığı tokadı sindiremeyen Sırma, Selcan’a hançerle saldırmış fakat kendini savunmaya çalışan Selcan, Sırmay’ı yaralamıştı.
Bu olayı öğrenen Beybolat Bey, sinirinden deliye dönmüş, yargısız infaz yaparak Selcan’a kırbaç cezası vermek istemişti. Ertuğrul Bey ise son anda yetişip bu duruma engel olup Selcan’ı yeniden adil bir şekilde yargılayıp İlbilge’nin verdiği ifadeyle de suçsuz olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Ertuğrul Bey, Alıncak’a Moğollardan çalınan altınları verme sözüyle obasını geri almıştı. Alıncak’ın amacı ise altınları aldıktan sonra Ertuğrul Bey’i öldürmekti. Ertuğrul Bey bu oyunu anlayıp Komutan Alıncak’a yeni bir hamle yapmış ve onlardan kaçırdığı Sultan Keykavus’u onlara teslim edeceğini söylemişti. Komutan Alıncak da tüm itibarı bu meseleye bağlı olduğu için bu durumu mecburen kabul etmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle