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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.05.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'daki Dursun Ali Erzincanlı kimdir?

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Diriliş Ertuğrul'daki Dursun Ali Erzincanlı kimdir?

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un final bölümünün ardından, dizide yer alan karakterler de sosyal medya ve internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Diriliş Ertuğrul'da hoca olarak rol alan Dursun Ali Erzincanlı da merak konusu oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un geçtiğimiz bölümlerinde de performansı ile ekranlara damga vuran Dursun Ali Erzincanlı kimdir? İşte, Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili bilgiler...

TRT'in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da hoca rolü ile beğeni toplayan dursun Ali Erzincanlı, Diriliş Ertuğrul'un final bölümünün ardından merak konusu oldu. İşte, ünlü sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı ile ilgili merak edilenler.

DURSUN ALİ ERZİNCANLI'NIN HAYATI

Dursun Ali Erzincanlı (d. 1969; Erzurum) Türk sanatçı ve şairdir. Abdurraman Şerif Beygu İlköğretim Okulu’nu bitirdikten sonra, bir bölümü Gürcükapı Camii’nde, diğer bölümü de Erzurum Müftülüğü’nde olmak üzere üç yıl Kur’an kursu talebeliği yaptı. Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü’nü kazanması nedeniyle ailesiyle birlikte Hayallerimin şehri dediği İstanbul’a geldi. Üniversite öğreniminin ilk yılında Yönetmen Mesut Uçakan’ın yanında çalışmaya başladı. Kelebekler Sonsuza Uçar ve Ölümsüz Karanfiller sinema filmlerinde sanat grubunda görev aldı. Özel radyoların yayın hayatına girmesinden kısa bir süre sonra Moral Fm’de program yapmaya başladı. 15 yıl süren bu radyo programcılığı’nın on yılı "Moral Fm"de, beş yılı da "Radyo 15"te geçti.

2000 yılında Yazdığı ilk Naat-ı Şerif’i olan "Faran Dağları'nda Açan Savgili", şiir albümüne dönüştü ve En Sevgili’ye adıyla başlayacak bir serinin ilk albümü oldu. Muhammed'in hayatını konu alan bu şiir albümlerinin sekizincisi olan "Adın geçer" isimli albüm 2009 yılında çıktı.

Yönetmenliğini Nazif Tunç’un yaptığı Veysel Karani ve Rabia filmlerinde başrolde oynadı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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