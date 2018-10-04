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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'da 'Özçivit' anlaşması! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor?

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Diriliş Ertuğrul'da 'Özçivit' anlaşması! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul ile bir süredir adı anılan Burak Özçivit için yeni bir iddia gündeme geldi. Dizinin yeni sezona 'Osman Gazi' konseptiyle devam edeceği iddialarının yapım ekibi tarafından yalanlanmasıyla birlikte gözler, Osman Gazi rolünü canlandıracağı konuşulan Burak Özçivit'e çevrilmişti. Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, oyuncunun dizideki durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, merak edilen tüm detaylar

Yeni sezona aynı konseptle devam edeceği açıklanan Diriliş Ertuğrul hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'ın Burak Özçivit'in diziye katılacağı iddialarına açık kapı bırakmasının ardından yeni gelişme, Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu'ndan geldi. Köşe yazısında Burak Özçivit'in diziye katılacağını ifade eden Eyüboğlu, konuyla ilgili bazı detaylara da yer verdi. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, diziyi yakından takip edenlerin merakla araştırdığı bazı detaylar

"BURAK ÖZÇİVİT'LE EL SIKIŞILDI"

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, oyuncuyla yapım şirket arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği ve 'Osman Gazi' konsepti için el sıkışıldığını yazdı. İşte, o ifadeler;

"Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.

Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.

TRT 1'in dizisiyle, eşi Fahriye Evcen hamileyken anlaşan Burak Özçivit, Allah kısmet ederse 'Diriliş Osman Gazi' başladığında baba olacak."

TRT 1 KOORDİNATÖRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. Zeydan'ın, 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasıyla açık kapı bırakması dikkat çekmişti. İşte, o açıklamalar;

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon ile ilgili yeni konsept, yeni oyuncular gibi birçok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul için geri sayım başladı. Dizinin resmi Twitter hesabından açıklama yapan yapım ekibi, Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonda da aynı konseptle devam edeceği ve buna yönelik hazırlıkların devam ettiği bilgisini paylaşması izleyicilerde heyecan yarattı. 

Diriliş Ertuğrul'un ekim ayı içerisinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. İşte, yapımcı tarafından Diriliş Ertuğrul hakkında yapılan o paylaşımlar;

"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Diriliş Ertuğrulda Özçivit anlaşması Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZONA YENİ İSİMLERLE BAŞLAYACAK 

İzleyicisinin yeni sezonunu iple çektiği Diriliş Ertuğrul, ne zaman başlayacağı ile sorgulanmaya başlandı. Dizinin yeni sezonu için geri sayım devam ederken bir süredir gündemde olan Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olacağı iddialarına ise önemli bir açıklama geldi. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, dizinin yeni sezonunda Burak Özçivit'in olmasının büyük bir kazanç olacağını söylerken, yeni sezonda Hande Soral'ın ise diziye katılan bir diğer isim olacağını açıkladı. 

Diziye katılan bir diğer isim ise Ataç karakteriyle Armağan Oğuz oldu.

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