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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.10.2018 - 15:44, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul'da 17 Ekim ve yeni oyuncu detayı! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor?

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Diriliş Ertuğrul'da 17 Ekim ve yeni oyuncu detayı! Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor?

Diriliş Ertuğrul birçok dizinin yeni sezona başlaması dolayısıyla izleyicileri tarafından merakla araştırılan yapımlar arasında yer almaya devam ediyor. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, kadroya dahil olan yeni oyuncular dikkat çekti. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? İşte, geçtiğimiz günlerde kadroya dahil olduğu açıklanan oyuncuların yanı sıra 3 yeni oyuncu detayı

Diriliş Ertuğrul'un yeni sezona başlayacağı tarih hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Tarih konulu dizisini yayın akışı bilgilerine ekleyen TRT 1, 17 Ekim Çarşamba gününü işaret etti. Dizinin çarşamba günü yeni bölümüyle mi yoksa tanıtım bölümüyle mi ekranlarda olacağına dair ise herhangi bir bilgi yer almadı. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezona ne zaman başlayacak? İşte, birçok kişinin hemen her gün sorguladığı dizi hakkında yeni gelişmeler

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'A OYUNCU KATILIMI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni oyuncuların katıldığı öğrenilen Diriliş Ertuğrul'da, dizinin başlamasına günler kala yeni oyuncu detayları gelmeye devam ediyor.

Hande Soral'ın Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı kadın olarak dahil olduğu diziye, daha önce Dağ filmi ve BÖRÜ dizisinde rol alan Armağan Oğuz ise Ataç karakteriyle katıldı.

Diziye dahil olduğu ortaya çıkan isimler arasında, Umur Bey karakteri ile Ünal Silver, Evdokya karakteri ile Kimya Gökçe Aytaç yer alıyor.

Son gelen bilgiler arasında ise diziye katılan üç yeni oyuncunun Muhteşem Yüzyıl Kösem ve Fazilet Hanım ve Kızları dizisinden hatırlanan Eser Karabil; Cesur Yürek ve Poyraz Karayel dizilerinde rol alan Enis Yıldız ve geçtiğimiz sezon Mehmetçik Kutulamare'de oynayan İlker Aksum olduğu öğrenildi.

Diriliş Ertuğrulda 17 Ekim ve yeni oyuncu detayı Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Son iki haftadır TRT yayın akışında yeri gözlenen Diriliş Ertuğrul'dan sevindirici haber geldi. TRT 1'in haftalık olarak yayımladığı yayın akışı bilgileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul, 17 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Diriliş Ertuğrul'un çarşamba günü yeni bölümüyle mi yoksa tanıtım bölümüyle mi izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Diriliş Ertuğrulda 17 Ekim ve yeni oyuncu detayı Diriliş Ertuğrul ne zaman başlıyor

BURAK ÖZÇİVİT İÇİN 'ANLAŞMA' İDDİASI

Uzun zamandır dizinin gündeminde yer alan Burak Özçivit'in Diriliş Ertuğrul'a katılacağı iddiası, Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu tarafından gündeme getirildi. Eyüboğlu, oyuncuyla yapım şirket arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği ve 'Osman Gazi' konsepti için el sıkışıldığını yazdı. İşte, merak edilen o ifadeler;

"Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.

Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.

TRT 1'in dizisiyle, eşi Fahriye Evcen hamileyken anlaşan Burak Özçivit, Allah kısmet ederse 'Diriliş Osman Gazi' başladığında baba olacak."

TRT 1 KOORDİNATÖRÜ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. Zeydan'ın, 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasıyla açık kapı bırakması dikkat çekmişti. İşte, o açıklamalar;

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

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