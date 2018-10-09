Diriliş Ertuğrul yeni sezonunda şaşırtan isim… Kimya Gökçe Aytaç kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisine transferler olan oyuncular arasına bir yenisi daha eklendi. Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erkenci Kuş’ta Can Divit'in (Can Yaman) sevgili Polen'i oynayan Kimya Gökçe Aytaç, Diriliş Ertuğrul 5. sezonunda izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kimya Gökçe Aytaç kimdir? Diriliş Ertuğrul’da kimi canlandıracak?
Erkenci Kuş dizisinde güzelliği ve oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kimya Gökçe Aytaç, yeni sezonu kasım ayında açması beklenen TRT'nin Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenildi. Aytaç, reyting rekortmeni dizinin 5. sezonunda Evdokya karakterine hayat verecek.
Farklı projelerde yer alan Kimya Gökçe Aytaç, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Craft Oyunculuk atölyesinde temel oyunculuk, dialog anlatım ve iletişim, profesyonel oyunculuk eğitimleri aldı. Yahşi Cazibe, Zeyrek ile Çeyrek, Kertenkele, Rüzgarın Kalbi, İdeal Koca, İki Yalancı, Servet ve Ufak Tefek Cinayetler dizileriyle izleyici karşısına çıktı. Güzel oyuncu 2011 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gökçe Özyol ile nikah masasına oturdu ancak bu evlilik kısa sürdü.
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