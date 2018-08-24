Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman? Osman Gazi dönemi mi başlayacak?
Yeni sezon tanıtımlarıyla birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Diriliş Ertuğrul’un tarihi oldu. Yaz sezonunda tekrar bölümleri yayınlanan Diriliş Ertuğrul 121. bölümüyle ekran macerasına ara vermişti. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak, net tarih belli oldu mu? Osman Gazi dönemi mi başlayacak?
Diriliş Ertuğrul 5. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tarihi dizinin sezon finaline doğru Esra Bilgiç’in canlandırdığı Halime Sultan, oğlu Osman Gazi’yi doğurduktan sonra ölerek ekibe veda etmişti. Bu vedayla birlikte Osman Gazi Dönemi’nin başlayacağına yönelik iddialar artış göstermişti. Kanalların yeni sezon haberleri ardından Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon tarihi de yeniden gündeme geldi. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezonu (122. bölüm) başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten henüz bir açıklama gelmedi. Diriliş Ertuğrul 4. sezonu ekim ayında başlamıştı.
OSMAN GAZİ DÖNEMİ BAŞLIYOR MU?
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Ertuğrul'un ardından Osman'ın hikayesini anlatmak istediğini belirtmişti. Bozdağ, sezon finali öncesinde şu açıklamada bulunmuştu: En büyük hayallerimden bir tanesi 'Diriliş Osman'ı yapmak. Ertuğrul'dan sonra Osmangazi'nin hikayesini anlatmak. Çalışıyorum, şu anda okumalar devam ediyor. Coğrafi geziler yapacağız bu yazın. Bu bölgeleri tamamıyla gezeceğiz. Niyet olursa Ertuğrul'dan daha büyük bir proje 'Diriliş Osman' doğacak. Dizinin finali Bilecik'te olabilir bilmiyorum ama belki 'Diriliş Osman' veya 'Ertuğrul'un finalini burada oyuncularla beraber, seyirciyle beraber izleyebiliriz.
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