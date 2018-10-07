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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
07.10.2018 - 12:56, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon sürprizi

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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon sürprizi

Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi son günlerinden çok sorgulanan konularından biri oldu. Pek çok dizinin eylül ayında yeni sezonunun açılışını yapması Diriliş Ertuğrul takipçilerini de beklentiye soktu. Peki, haziran ayından bu yana ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu ne zaman başlayacak?

TRT’nin en uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ederken gündeme gelen son iddialarla birlikte merak dozu arttı. Osman Bey döneminin başlayacağı ve yeni baş rolü Burak Özçivit’in canlandıracağı haberleri dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, hakkında pek çok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, tarih bilgisi geldi mi?

Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili Yapımcı Mehmet Bozdağ ve kanaldan henüz net bir açıklama gelmedi.

HANDE SORAL KADRODA

Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasında bulunan Zeydan, Hande Soral müjdesi vermiş ve güzel oyuncunun rolü hakkında bilgilendirmişti.

"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."

 

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