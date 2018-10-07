Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yeni sezon sürprizi
Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi son günlerinden çok sorgulanan konularından biri oldu. Pek çok dizinin eylül ayında yeni sezonunun açılışını yapması Diriliş Ertuğrul takipçilerini de beklentiye soktu. Peki, haziran ayından bu yana ekran macerasına ara veren Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu ne zaman başlayacak?
TRT’nin en uzun soluklu dizisi Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon tarihi için araştırmalar devam ederken gündeme gelen son iddialarla birlikte merak dozu arttı. Osman Bey döneminin başlayacağı ve yeni baş rolü Burak Özçivit’in canlandıracağı haberleri dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Peki, hakkında pek çok iddia bulunan Diriliş Ertuğrul yeni sezon ilk bölümü ne zaman yayınlanacak, tarih bilgisi geldi mi?
Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili Yapımcı Mehmet Bozdağ ve kanaldan henüz net bir açıklama gelmedi.
HANDE SORAL KADRODA
Geçtiğimiz haftalarda TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ile Diriliş Ertuğrul dizisinin geleceği hakkında konuşan Vatan Gazetesi Yazarı Oya Doğan, yazısında dizi hakkında önemli detaylara yer vermişti. 'Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak.' açıklamasında bulunan Zeydan, Hande Soral müjdesi vermiş ve güzel oyuncunun rolü hakkında bilgilendirmişti.
"Bu sene Diriliş Ertuğrul olarak devam ettireceğiz. Umarım ekim ortasında girebiliriz. Hikaye dönüşüyor. Tarihsel süreçte Kayı obasının yükselişi ana aksımız olarak devam ediyor. Ama Ertuğrul Söğüt’e yerleşiyor. Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler. Diğer konuya gelince; biz Burak Özçivit’i seviyoruz ve bu projede olması hepimiz için büyük bir kazanç olacak. Ancak doğru konumlandırma için biraz sabırlı olmamız ve zamana bırakmamız gerekiyor."
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