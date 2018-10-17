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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile bu akşam mı başlıyor? Kadronun yüzde 95'i değişti!

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Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile bu akşam mı başlıyor? Kadronun yüzde 95'i değişti!

Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak soruları 17 Ekim Çarşamba günü cevap buluyor. TRT 1'in tarih konulu dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda, dizinin geçtiğimiz sezon finalinin gerçekleştiği tarihten 15 yıl sonrasını anlatacak olan Diriliş Ertuğrul'da, oyuncuların yüzde 95'i değişti. İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz Ataç gibi isimlerin yer alacağı bölümler, yeni kurulan platolarda çekilecek. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam yeni bölümüyle mi ekrana gelecek? İşte, merakla beklenen tüm gelişmeler

Bu akşam tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak olan Diriliş Ertuğrul'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yenilen platoları ve büyük oranda değişen oyuncu kadrosuyla Diriliş Ertuğrul, yeni sezonda da Kayı Obası'nın mücadelesini ekranlara yansıtacak. Peki Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, dizi hakkında merak edilen tüm detaylar

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT tarafından geçtiğimiz günlerde 17 Ekim tarihli yayın akışına eklenen Diriliş Ertuğrul'un, bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. TRT'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, bu akşam yayınlanacak olan bölümün tekrar olduğu detayı paylaşıldı.

Bu hafta tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizinin, gelecek hafta yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olup olmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Diriliş Ertuğrul yeni sezon ile bu akşam mı başlıyor Kadronun yüzde 95i değişti

OYUNCULARIN YÜZDE 95'İ DEĞİŞTİ

Yeni sezona başlamadan önce söyleşi için gittiği Diriliş Ertuğrul setinde yaşanılan bir olayı anlatan Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, dizinin yeni sezon kadrosunun yüzde 95 oranında değiştiği bilgisini verdi. Lübnan'dan gelen bir ailenin fotoğraf çektirmek isterken set görevlileri tarafından engellendiğini açıklayan Ali Eyüboğlu, görevlinin açıklamalarına köşesinde yer verdi. İşte, set görevlisinin o ifadeleri;

"Diriliş Ertuğrul, baştan aşağı yenilendi. Burada yeni bir plato kuruldu. Dizi, bıraktığı yerden 15 yıl sonrasını anlatacağı için oyuncu kadrosunun yüzde 95’i değişti. Seyircilerden önce bu dünyanın görülmesini istemediğimiz halde, Ertuğrul’la oğullarının olduğu kapak çekiminden, biri görüntü çekip, dışarı sızdırdı. O fotoğrafları fanların kurduğu yabancı internet sitelerinden kaldırmaya ve sızıntıyı kimin yaptığını bulmaya çalışırken, yapım şirketinin aldığı bir karar bu. Yeni dekoru ve oyuncuların kostümlü halini çektiremiyoruz.”

'DİRİLİŞ' SONRASI HAREZMŞAH AÇIKLAMASI

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Özbekistan Kültür Bakanlığı'nın davetinde projeleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 11.yy'da şu anki Özbekistan topraklarının da içerisinde bulunduğu bir alanı yöneten Harezmşahlar'ın filmini çekmek istediğini dile getiren Bozdağ, "Emir Timur, Uluğ Bey, Celaleddin Harezmşah gibi Özbek hükümdarlarının adaletle devleti yönetmesi her zaman ilgimi çekmiştir." ifadelerinde bulundu.

Bozdağ, Harezmşahlar'ın son hükümdarı Celaleddin Harezmşahlar'ı konu edecek film için, "İsteğim, Celaleddin Harezmşah'ın hayatını film yapmak. Eğer bu konuda tam mütabakat sağlarsak, çok güzel bir film olacak diye inanıyorum" açıklamasını yaptı.

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